الصين: مستعدون لتطوير “علاقات ودية” مع طالبان

أعلنت حكومة الصين اليوم الاثنين أنها مستعدةٌ لتطوير “علاقات ودية” مع طالبان بعد أن سيطر المتشددون على مقاليد الحكم أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ للصحفيين إن “الصين تحترم حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره بشكل مستقل ومستعدة لمواصلة تطوير علاقات ودية وتعاونية مع أفغانستان”.

وأعلنت حركة طالبان انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابول بينما سارعت الدول الغربية اليوم الاثنين لإجلاء مواطنيها وسط حالة من الفوضى في المطار فيما يبحث العديد من المواطنين الأفغان عن مخرج.

قال شهود لـ”رويترز” إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في مطار كابول عندما حاول مئات الأشخاص اقتحام طائرات مغادرتها العاصمة الأفغانية.

قال أحد الشهود إنه رأى جثث خمسة أشخاص يتم نقلهم إلى سيارة، وقال شاهد آخر إنه لم يتضح ما إذا كان الضحايا قد قتلوا بطلقات نارية أم في تدافع.

وفر الرئيس أشرف غني البلاد يوم الأحد مع دخول المتشددين إلى العاصمة دون معارضة تقريبًا ، قائلاً إنه يريد تجنب إراقة الدماء ، في حين أن مئات الأفغان يائسون في مساعيهم لمغادرة مطار كابول الذي غمرته المياه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا