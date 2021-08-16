زلزال هايتي يفتك بمئات الأشخاص.. ويُسوي عشرات المباني بالأرض

قفز عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب هايتي، السبت، إلى 724 قتيلا، وفق ما أعلنته سلطات الحماية المدنية في الدولة الواقعة بمنطقة الكاريبي.

الزلزال، الذي بلغت شدته 7,2 درجة على مقياس ريختر؛ سوى مئات المنازل بالأرض، وألحق أضرارا شديدة بفنادق ومستشفيات ومدارس أو دمرها بالكامل، خاصة في مدينة لي كاي، التي كانت الأكثر تضررا.

واستمرت جهود الإنقاذ والإغاثة رغم الإمكانات المتواضعة؛ بحثا عن ناجين، فيما دعا رئيس الوزراء أرييل هنري، إلى التضامن مع بلاده في محنتها.

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