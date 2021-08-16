روسيا: لن نتسرع في الاعتراف بحكومة طالبان.. وسنرى سلوكها

نقلت وكالات الإعلام الروسية عن زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أفغانستان قوله، اليوم الاثنين، إن روسيا لن تتسرع في مسألة الاعتراف بالسلطات الجديدة في أفغانستان أو عدم الاعتراف بها.

وقال المسؤول في تصريحات إذاعية، إن موسكو ستراقب عمل السلطات الجديدة عن كثب وستتخذ بعد ذلك قرارها.

وكشفت روسيا إن سفيرها في أفغانستان سيلتقي مع طالبان في كابول يوم الثلاثاء وإنها ستقرر ما إذا كانت ستعترف بالحكومة الجديدة بناء على سلوكها.

وأضاف كابولوف: “سفيرنا على اتصال مع قيادة طالبان وسيجتمع غدًا مع المنسق الأمني لطالبان”.

وأردف: المحادثات بين سفير موسكو ، دميتري جيرنوف ، وطالبان ستركز على كيفية تخطيط الحركة لتوفير الأمن للسفارة الروسية في العاصمة الأفغانية.

وأفاد كابولوف أن روسيا ليس لديها خطط لإخلاء سفارتها، رغم أنه قال يوم الاثنين إن “جزءًا” من موظفيها سيتم “إجلاؤهم”.

وتابع: موسكو ستقرر الاعتراف بحكومة طالبان الجديدة بناء على سلوك السلطات الجديدة.

وقال “كابولوف”: سنرى بعناية مدى المسؤولية التي يحكمون بها البلاد في المستقبل القريب، وبناء على النتائج ، فإن القيادة الروسية ستتوصل إلى النتائج الضرورية”.

في السنوات الأخيرة ، سعت روسيا إلى التواصل مع طالبان واستضافت ممثلين عن طالبان في موسكو مرات عدة، كان آخرها الشهر الماضي.

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