بريطانيا: استيلاء طالبان على السلطة.. فشل العالم كله

شدّد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الاثنين، على أن استيلاء طالبان على أفغانستان هو “فشل للمجتمع الدولي” ، معترفًا بأن تدخل الغرب كان “عملاً نصف مكتمل”.

وقال “والاس” لتلفزيون “بي بي سي”: كلنا يعلم أن قضية أفغانستان لم تنته بعد، وهي مشكلة غير منتهية بالنسبة للعالم، والعالم بحاجة لمساعدة هذا البلد.

وأصر على أن تدخل القوات التي تقودها الولايات المتحدة لمدة 20 عامًا “لم يكن مضيعة للوقت والجهد والموارد، ولم يكن هباءً” لكنه اتهم القوى الغربية بأنها قصيرة النظر سياسيًا.

وأضاف: إذا كان هذا فشلاً؛ فهو فشل من جانب المجتمع الدولي كله في ألا يدرك أنك لا تصلح الأمور بين عشية وضحاها”.

في سياق متصل، اتهم إتش آر ماكماستر ، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق الذي أقاله الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 ، بلاده بـ “الجهل المتعمد” لفشلها في إدراك أن طالبان سوف تتولى زمام الأمور بسرعة.

انتقد كلٌّ من والاس وماكماستر صفقة أبرمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان من شأنها أن تسحب الولايات المتحدة جميع قواتها بحلول مايو 2021 مقابل ضمانات أمنية من المتشددين.

وقال مكماستر: الصفقة أضعفت الحكومة الأفغانية وقوات الأمن وعززت حركة طالبان، ولقد وقفنا مكتوفي الأيدي وكان هذا متوقّعًا تمامًا.

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