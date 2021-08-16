المستشار عقيلة صالح: الانتخابات ستجرى في موعدها فالشعب يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للأزمة

طبرق 16 أغسطس 2021 (وال)- قال فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن الانتخابات ستجرى في موعدها؛ لأن الشعب الليبي يريد الانتخابات، وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية.

وأضاف فخامته – في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية – أن إلغاء الانتخابات؛ سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إصدار قانون انتخاب الرئيس؛ سيكون جاهزًا في غضون أسبوعين.

وأوضح فخامته حكومة الوحدة الوطنية؛ لم توحد المؤسسات، ولم تضع آلية لذلك بل زادت المركزية، لتصبح جميع الإدارات تتبع للعاصمة طرابلس.

وتحدث فخامته بشأن دور الروسي قائلا: “لا أحد يستطيع إجبار أو تهميش دور الروسي، ونحن نحترم الأصدقاء الذين وقفوا إلى جانبنا زمن الشدة”.

وتابع فخامته: “روسيا دولة عظيمة لا يمكن الاستغناء عنها، وموقفها واضح لدعم الشرعية خاصة لمجلس النواب، وموقفها في مجلس الأمن كان واضحًا، والدور الروسي المطلوب حاليًا في دعم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. (وال) ر ع/ ر ت

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