بعبوة وإطلاق نار.. مقتل 4 جنود أتراك شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل أربعة جنود أتراك، في حادثيْن منفصليْن في شمال العراق، حيث يقاتلون مسلحين أكراد.

أعلنت الوزارة أن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب اثنان بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة كانت القوات التركية تشن فيها عملية ضد مقاتلين من حزب العمال الكردستاني.

وأضافت أن جنديًا قتل وأصيب آخر، في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين أكراد قرب قاعدة عسكرية تركية.

تقوم القوات التركية بشكل روتيني بعمليات ضد قواعد حزب العمال الكردستاني في الجبال الوعرة في شمال العراق.

المجموعة مدرجة على أنها منظمة إرهابية من قبل تركيا وحلفائها الغربيين.

حافظت القوات التركية على شبكة من القواعد في العراق منذ منتصف التسعينيات بموجب اتفاقيات أمنية أبرمت مع نظام صدام حسين.

وشن حزب العمال الكردستاني تمردًا في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية منذ عام 1984 أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.

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