الإنتربول يُحذّر من انتشار “لقاح وهمي لكورونا” في 40 دولة

حذر الإنتربول الدولي عبر موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية، من وجود جهات تدّعي تمثيلها لشركات أدوية عالمية، وتقوم بطرح عروض لقاح وهمية على وزارات الصحة والمشافي والمراكز الصحية في عدد من دول العالم.

وذكر الموقع تسجيل 60 حالة عرض وهمي للقاحات فايروس كورونا، في 40 دولة حول العالم.

وشدد الموقع على ضرورة الانتباه وعدم شراء أو تعاطي لقاحات إلا عبر المصادر الرسمية التابعة لوزارات الصحة والوكالات الحكومية، والتأكد من أية جهة تقوم بطرح أي نوع من أنواع اللقاحات للبيع، سواء بشكل شخصي أو عبر الإنترنت، والقيام بالإبلاغ عن أي رابط أو مصدر وهمي مشكوك بأمره.

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