“هروب هوليودي” للرئيس الأفغاني في ليلة اجتياح طالبان

في تصريح لوكالة سبوتنيك، ذكر الناطق الرسمي باسم السفارة الروسية في كابول أن الرئيس الأفغاني أشرف غني فرّ من البلاد مصطحباً معه أربع سيارات مليئة بالمال، إضافة إلى قسم من الأموال تم تهريبها عبر مروحية وبقي بعضها في أرضية مطار كابول لعدم استيعابها.

وقد صرّح “غني” أنه هرب لتفادي إراقة المزيد من الدماء، فيما بقي مكانه مجهولاً حتى اللحظة.

واتهم مسؤولون أفغان “غني” بتخليه عن شعبه وبلاده في هذا الوضع الحرج، على حدّ تعبير نائب الرئيس السابق عبدالله عبدالله.

وقد جاء فرار غني بالتزامن مع سيطرة مقاتلي طالبان على معظم الأراضي الأفغانية، ودخولهم العاصمة كابول، وشكّل هروبه إعلاناً لسقوط النظام الأفغاني.

يُذكر أن غني هو الرئيس الرابع عشر لجمهورية أفغانستان، وقد تسلّم مقاليد الحكم في 21 سبتمبر 2014.

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