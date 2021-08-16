مزيد من الجنود الأمريكيين إلى أفغانستان، وموظفو السفارة الأمريكية يتلفون الوثائق الحساسة

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً بنشر 1000 جندي أمريكي إضافي في أفغانستان، مما رفع عدد القوات الأمريكية إلى ما يقرب من 5000 لضمان ما أسماه بايدن “انسحابًا منظمًا وآمنًا” للأفراد الأمريكيين والحلفاء.

وستساعد القوات الأمريكية أيضًا في إجلاء الأفغان الذين عملوا مع الجيش خلال الحرب التي استمرت قرابة عقدين.

وشدد مسؤولون عسكريون أمريكيون على أن مهمة القوات التي وصلت حديثًا تقتصر على تأمين جسر جوي لإجلاء موظفي السفارة الأمريكية والحلفاء الأفغان، وتوقعوا إتمام المهمة بحلول نهاية الشهر. لكنهم قد يضطرون إلى البقاء لفترة أطول في حال تعرضت السفارة للتهديد من قبل سيطرة طالبان على كابول بحلول ذلك الوقت.

وفي إشارة إلى مخاوف الهجوم على السفارة الأمريكية في كابول، قام موظفو السفارة بإتلاف الوثائق الحساسة على وجه السرعة، بحسب مسؤولين عسكريين أمريكيين تحدثا لوكالة AP شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين بمناقشة الوضع.

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