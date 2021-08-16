الثورة السودانية حققت الكثير ولكنّ المخاطر لا تزال قائمة

كانت الإطاحة بالرئيس عمر البشير من سدة الحكم بداية الانتقال الديموقراطي في السودان، بعد ثورةٍ مباركةٍ قدّم فيها الشعب السوداني مئات الشهداء والجرحى والمفقودين في سبيل الحرية والعدالة والكرامة، لكن البلد الإفريقي الجميل لا يزال يواجه تحديات عديدة تشكل تهديداً للثورة، وتنذر بإحتمالية خروجها عن مسارها. فبعد إذ كانت أقاليم البلاد من شماله إلى جنوبه تفيض بالأمل بعد سقوط النظام البائد، عادت أيادي الشر لتضع العصي في دواليب بناء السلطة الديموقراطية، معلنةً بكل وضوح عن رغبتها بعرقلة عملية الانتقال إلى مرحلة الحكم الديموقراطي، الأمر الذي دفع الأحرار من الشعب السوداني إلى العودة إلى المظاهرات الحاشدة التي أخذ بعضها مسميات على شاكلة “مليونية إستكمال هياكل السلطة، أو مليونية تصحيح مسار الثورة”، وقد أفضت هذه “المليونيات” إلى الإسراع في عملية استكمال الانتقال الديموقراطي في البلاد، وبناءً عليها تم استبدال ولاة الولايات العسكر بولاة مدنيين، ولكن سرعان ما عاد سير الأمور إلى التعثر، وكأنما هنالك من لا يريد للسودان أن يعيش التجربة الديموقراطية، أو أن يجني الشعب الثائر ثمار ثورته التي بذل فيها الغالي والنفيس.

ولا يكاد يمر يوم على الشعب السوداني بكل أطيافه وشرائحه دون مناداةٍ ومطالبةٍ بتشكيل المجلس التشريعي والمؤسسات الفاعلة وإصلاح المنظومة العدلية، مشيرين بأصابع الاتهام نحو المكوّن العسكري الذي يعتبرونه العائق الأول والأهم في مسيرة الانتقال والتحول الديموقراطي، على اعتبار أنه المستفيد الأكبر من استمرارية الوضع الحالي على ما هو عليه، وذلك لضمان البقاء في السلطة، وعدم تسليمها إلى المدنيين، وبحسب بعض الخبراء فإن المكون العسكري اجتهد في شلّ و تعطيل كل آليات التحوّل الديموقراطي في السودان، وأصبحت القوة والبطش هما الآليتان الوحيدتان لحل أغلب الخلافات السياسية، مما يجعل أي نوع من التغيير، وحتى أي أمل بتجديد وتطوير أحلاماً بعيدة المنال.

ويرى المطلعون والمهتمون بالشأن السوداني أيضاً أنّ المكون العسكري لايطمح لإبقاء الوضع الراهن على حاله فحسب، وإنما يعمل على زيادة التوتر الاجتماعي الذي يزداد تلقائياً في ظروف الأزمات الاقتصادية والسياسية، هذا التوتر الذي يؤدي بدوره إلى نزاعات مسلحة جديدة على خريطة السودان التي لطالما كانت شاهداً على ويلات مثل هكذا نزاعات، ومما لا شكّ فيه أن المستفيد الوحيد من أي نزاع مسلح هم العسكر نفسهم، على اعتبار أن المناطق السودانية التي ستشهد نزاعاً لابدّ لها من طلب الحماية من القوى العسكرية، وبالتالي إعطاء المزيد من السلطة لكل من حميدتي والبرهان.

حميدتي، الاسم الذي لمع مباشرة عقب الثورة مستفيداً من حالة الفوضى والفراغ السياسي في البلاد، مدعياً أنه وقوات الدعم السريع التابعة له كانوا جزءاً هاماً وفعالاً في الثورة السودانية، لكن الوقائع تقول غير ذلك، فقد هرّب حميدتي مليارات الدولارات إلى خارج البلاد من أموال البشير المنهوبة أصلاً من خيرات ومن جيوب السودانيين والتي كان هذا الأخير يمنحها بشكل منتظم لقوات الدعم السريع، فكان من الضروري إيداع هذه الأموال في بنوك الإمارات بحسابات مرتبطة بدقلو وبأقاربه، وذلك وفقاً لشهادة عسكريين من النظام السابق الذين، على عكس حميدتي، لم ينجحوا بالهروب من التحقيقات التي أجريت معهم في جلسات استماع مغلقة. وهنا نرى بما لا يدع مجالاً للشك أن لا نية لدى العسكر بالتخلي عن الحكم والرضوخ لمطالب الثورة التي نادت بحكم مدني، لأن الديموقراطية والحرية والمدنية كلمات لا مكان لها في قواميس الحكم العسكري.