ليبيا نيوز

القاهرة تعلن عن قرب استئناف عمل سفارتها في ليبيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

القاهرة 16 أغسطس 2021 (وال) -أعلن السفير المصري في ليبيا تامر مصطفى، عن قرب تجهيز مقري السفارة والقنصلية المصريتين بالعاصمة الليبية طرابلس، وإعادة افتتاحهما لتقديم خدماتهما.

وخلال لقاء جمعه مع معالي وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، نجلاء المنقوش، أشار مصطفى إلى أنه “يجري الترتيب لتجهيز مبنى القنصلية المصرية في بنغازي.

وتطرق الاجتماع بين الجانبن، إلى سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الصحة، والتعاون القضائي، والاقتصادي، إلى جانب تنظيم تواجد العمالة المصرية بليبيا، وتقنين وضعهم من خلال الربط الإلكتروني للمنظومات المتعلقة بالعمالة.

وكانت مصر قد علقت تواجدها الدبلوماسي في ليبيا لأسباب أمنية منذ العام 2014، قبل أن تستأنفه العام الجاري، بالتزامن مع منح حكومة الوحدة الوطنية.(وال القاهرة) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • هذا االذي أدى الى عدم تباث الجيش الليبي ـ في تحديد مهامه داخل التراب الليبي باشئون المكلف بها ـ داخل حدود الترااب الليبي . وخسارة العقيد ونيس بوخمادة قائد ميداني .

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