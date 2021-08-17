بغداد تعلن وفاة وزيري الدولة والنقل في عهد الرئيس صدام حسين

بغداد 17 أغسطس 2021 (وال) -نعت رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اثنين من كبار المسؤولين في عهد أبيها.

وكتبت على موقع “تويتر”: “الرحمة والغفران للوزير الراحل للدكتور أحمد مرتضى الزهيري، والوزير الراحل القائد العسكري أرشد الزيباري.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن مصدر مقرب من عائلة حسين أن “وزير النقل السابق أحمد مرتضى توفي في الأردن، بعد صراع مع المرض”.

ولفت إلى أن وزير الدولة أرشد الزيباري توفي عن عمر ناهز (79) عاما، في مدينة السليمانية، إثر ظروف صحية”.

ورجح أن يتم نقل جثمان مرتضى من الأردن إلى مثواه الأخير في العاصمة العراقية بغداد، وأكد أن الوزيرين توفيا أمس الاثنين.

وشغل مرتضى منصب وزير النقل من عام 1993 ولغاية احتلال بغداد عام 2003، حيث تم اعتقاله على أيدي القوات الأمريكية، التي أفرجت عنه عام ،2005 وغادر بعدها إلى عمان حيث استقر لحين وفاته، فيما شغل الزيباري مناصب عسكرية ومدنية عديدة كان آخرها وأطولها منصب وزير دولة منذ عام 1980 ولغاية 2003.(وال بغداد) س خ.

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