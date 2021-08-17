سعيّد: حرية التنقل مضمونة.. والجميع سواسية أمام القانون

في رسالة طمأنة للتونسيين بأن حرية التنقل مضمونة، وأن الإجراءات الاستثنائية الاحترازية لا تعني حرمان الجميع من هذا الحق؛ أكد الرئيس قيس سعيد على أن القرارات تخص الأشخاص المطلوبين للعدالة، والذين تعلقت بهم شبهات فساد، داعيا إياهم إلى تسوية أوضاعهم مع القضاء.

وشدد سعيد خلال زيارة تفقدية لسير العمل في مطار قرطاج الدولي؛ على أن الجميع سواسية أمام تطبيق القانون، واستمع إلى ملاحظات موظفي المطار، واقتراحات بعض المواطنين هناك.

وفي سياق آخر، وصلت إلى مطار قرطاج طائرة كويتية محملة بعشرين طنا من الأكسجين السائل، في إطار دعم الكويت لجهود تونس في مكافحتها لجائحة كوفيد-19.

وتسلم الشحنة وفد من وزير الخارجية عثمان الجرندي، ووزير الصحة بالوكالة علي مرابط، والمدير العام للصحة العسكرية مصطفى الفرجاني، إضافة للسفير الكويتي في تونس علي الظفيري.

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