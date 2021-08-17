عون: لن أستقيل.. وسنُعلن عن الحكومة خلال أيام

نوه الرئيس اللبناني ميشال عون، بأن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة قد يكون “خلال أيام”، معربا عن أمله بأن يساهم ذلك في الحد من الأزمة التي تتفاقم يوما بعد آخر.

وحذر عون بعد لقائه رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي؛ من محاولات عرقلة تشكيل الحكومة، مؤكدا أنه لن يستقيل وسيقوم بواجباته حتى النهاية، في رد على دعوات وجهت له بالاستقالة عقب انفجار عكار.

من جهته، أكد ميقاتي مواصلة التشاور خلال الأيام المقبلة، بعد مباحثات وصفها ب”المعمقة” مع الرئيس عون.

وشدد على ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت؛ حتى تتمكن من مواجهة الكوارث التي تحصل في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا