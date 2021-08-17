عودة الرحلات الجوية في مطار كابول وأنقرة تتراجع عن تأمينه

كابل 17 أغسطس 2021 (وال) -أعلن مسؤول أمني غربي عن عودة الرحلات الجوية العسكرية للإقلاع من مطار كابل، صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول، أن مدرج المطار الذي كان يجتاحه، أمس الاثنين، آلاف الراغبين بالفرار من العاصمة الأفغانية، بات خاليا من الحشود حيث عاد كثير من المدنيين إلى بيوتهم.

من جهته، قال المسؤول في هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، الجنرال هانك تايلور، إن حركة الملاحة في المطار استؤنفت بهبوط طائرة نقل عسكرية من طراز “سي-17” وعلى متنها عناصر من مشاة البحرية الأميركية.

وأوضح الجنرال الأميركي أن بلاده “مسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية” في مطار حامد كرزاي الدولي، مشيرا إلى أنها تتولى تنظيم حركة الملاحة للرحلات العسكرية والتجارية على حد سواء.

كما أعلن مسؤول تركي أن أنقرة تراجعت عن خطة حماية مطار كابول، وأبدت استعدادها لتقديم مساعدات فنية وأمنية لتشغيل المطار في حال طلبت حركة “طالبان”.

وكانت الحركة طالبت تركيا بسحب قواتها بإعتبارها عضوا في حلف شمال الاطلسي، بعدما اتفقت أنقرة وواشنطن على تأمين المطار بعد انسحابه .(وال كابل) س خ.

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