الخرطوم تستعد لمهرجان “عرس الزين” وتكريم للأديب الطيب صالح

الخرطوم 17 أغسطس 2021 (وال) -تبدأ في الفترة ما بين ( 20 إلى 22 ) أكتوبر المقبل، فعاليات “عرس الزين” بمنطقة كرمكول شمال السودان، بالشراكة بين “مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي” وأسرة الأديب السوداني الراحل الطيب صالح.

ويشتمل برنامج الفعاليات على زيارة لمنزل صالح، ومنتدى أدبي، وجلسات المؤتمر العلمي للرواية، وإعلان الفائزين بالجائزة في نسختها الـ(19)، ومعرضا للكتاب، وآخرين للفن التشكيلي والمصنوعات الجلدية، وقافلة صحية، وتكريم الفائزين.

وبحسب بيان صادر عن المنظمين فإن الفعاليات تهدف إلى “توجيه الاهتمام بإنسان المنطقة وتسليط الضوء على قضاياه، وتشييد مدرستين، ومركز صحي، وعمل نواة لعمل ثقافي شامل”. (وال الخرطوم) س خ.

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