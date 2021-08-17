ليبيا نيوز

الخرطوم تستعد لمهرجان “عرس الزين” وتكريم للأديب الطيب صالح

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

الخرطوم 17 أغسطس 2021 (وال) -تبدأ في الفترة ما بين ( 20 إلى 22 ) أكتوبر المقبل، فعاليات “عرس الزين” بمنطقة كرمكول شمال السودان، بالشراكة بين “مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي” وأسرة الأديب السوداني الراحل الطيب صالح.

ويشتمل برنامج الفعاليات على زيارة لمنزل صالح، ومنتدى أدبي، وجلسات المؤتمر العلمي للرواية، وإعلان الفائزين بالجائزة في نسختها الـ(19)، ومعرضا للكتاب، وآخرين للفن التشكيلي والمصنوعات الجلدية، وقافلة صحية، وتكريم الفائزين.

وبحسب بيان صادر عن المنظمين فإن الفعاليات تهدف إلى “توجيه الاهتمام بإنسان المنطقة وتسليط الضوء على قضاياه، وتشييد مدرستين، ومركز صحي، وعمل نواة لعمل ثقافي شامل”. (وال الخرطوم) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك