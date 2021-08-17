مصرع 3 أشخاص بعد تحطم طائرة عسكرية روسية خارج موسكو

ذكرت وكالات الأنباء الروسية نقلاً عن شركة “يونايتد إيركرافت كوربوريشن” الروسية، أن طائرة نقل عسكرية نموذجية تحطمت أثناء قيامها برحلة تجريبية خارج موسكو.

تحطمت طائرة النقل العسكرية الخفيفة الجديدة ، Il-112V ، في منطقة غابات بينما كانت قادمة للهبوط في مطار كوبينكا على بعد حوالي 45 كيلومترًا غرب موسكو ، حسبما قال متحدث باسم الشركة لوكالة “تاس” للأنباء.

في مقطع فيديو تم تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بدا أن أحد محركات الطائرة قد اشتعلت فيه النيران.

وشوهدت الطائرة، بعد ذلك، وهي تسقط على الأرض قبل أن تتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من موقع التحطم.

وذكرت وكالة “إنترفاكس” للأنباء ، نقلاً عن مصدر مطلع على الحادث، أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن الطائرة قد لقوا مصرعهم.

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