ليبيا نيوز

مصرع 3 أشخاص بعد تحطم طائرة عسكرية روسية خارج موسكو

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت وكالات الأنباء الروسية نقلاً عن شركة “يونايتد إيركرافت كوربوريشن” الروسية، أن طائرة نقل عسكرية نموذجية تحطمت أثناء قيامها برحلة تجريبية خارج موسكو.

تحطمت طائرة النقل العسكرية الخفيفة الجديدة ، Il-112V ، في منطقة غابات بينما كانت قادمة للهبوط في مطار كوبينكا على بعد حوالي 45 كيلومترًا غرب موسكو ، حسبما قال متحدث باسم الشركة لوكالة “تاس” للأنباء.

في مقطع فيديو تم تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بدا أن أحد محركات الطائرة قد اشتعلت فيه النيران.

وشوهدت الطائرة، بعد ذلك، وهي تسقط على الأرض قبل أن تتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من موقع التحطم.

وذكرت وكالة “إنترفاكس” للأنباء ، نقلاً عن مصدر مطلع على الحادث، أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن الطائرة قد لقوا مصرعهم.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك