خدمات الطوارئ الجزائرية: معظم حرائق الغابات “تحت السيطرة”

أعلنت خدمات الطوارئ في الجزائر أن معظم حرائق الغابات التي ضربت شمال الجزائر الأسبوع الماضي أصبحت “تحت السيطرة” ولم تعد تعرض السكان للخطر.

ولا يزال رجال الإطفاء يكافحون يوم الأحد لإخماد 19 حريقًا بعد مقتل أكثر من 90 شخصًا، بينهم 33 جنديًا، في حرائق غابات منذ 9 أغسطس.

وقال العقيد فاروق عاشور المتحدث باسم مصلحة الحماية المدنية: “تمت السيطرة على معظم هذه الحرائق، ولا تشكل خطرًا على السكان”.

وأوضح “عاشور” أن جهود الهيئة تركز حاليًا على “حماية المناطق المأهولة ، ولا سيما الطارف وبجاية وجيجل وتيزي وزو”.

وأضاف أنه تم إخماد أكثر من 74 حريقًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وألقت الحكومة باللوم على منفذي الحرائق العمد وموجة الحر الشديدة في اندلاع عشرات الحرائق ، لكن الخبراء انتقدوا أيضًا السلطات لفشلها في الاستعداد للظاهرة السنوية.

إلى ذلك، قالت الشرطة الجزائرية ، إنها ألقت القبض على 36 شخصًا بينهم ثلاث سيدات بعد إعدام رجل يشتبه في أنه أشعل أحد الحرائق المميتة.

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