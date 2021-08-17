فرنسا.. استنفار فرق الإطفاء بعد حريق غابات في الجنوب

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، الدفع ب 650 رجل إطفاء، إلى منطقة فار جنوبي البلاد، بعد اندلاع حريق غابات هناك أتى على مساحات كبيرة.

دارمانين؛ أشار إلى أن رجال الإطفاء سيقومون بحماية السكان في المنطقة في حال حدوث أي امتداد للنيران خاصة في ظل ظروف جوية غير مواتية بدرجة كبيرة.

وأكدت السلطات المحلية أن عددا من طائرات رش المياه تشارك في مكافحة الحريق، الذي استعر قرب قرية جونفارو في منطقة الريفييرا.

وقد صدرت التعليمات للسكان بالبقاء بعيدا عن الحريق.

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