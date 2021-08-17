هجوم جديد يُخلّف 37 قتيلاً مدنيًا غرب النيجر

ذكرت مصادر محلية، الثلاثاء، أن مسلحين قتلوا 37 مدنيًا في منطقة مضطربة غربي النيجر، حيث قتل المئات في هجمات متطرفة هذا العام.

قال مسؤول محلي إن المهاجمين “وصلوا على دراجات نارية” إلى قرية “داري داي” في منطقة “تيلابيري”، بعد ظهر يوم الاثنين، بينما كان الناس يعملون في الحقول.

وقال المصدر “الحصيلة عاليةٌ جدًا.. كان هناك 37 قتيلاً، بينهم أربع نساء و 13 طفلاً”.

وأكد صحفي محلي الحصيلة، ووصف الهجوم بأنه “دمويٌ للغاية”.

وأضاف: وجدوا أناسًا في الحقول وأطلقوا النار على أي شيء يتحرك”.

وبذلك يرتفع عدد القتلى غير الرسميين من هجمات المتطرفين في غرب النيجر إلى أكثر من 450 منذ بداية العام، كما أنه خامس هجوم يقع في منطقة “تيلابيري” خلال أشهر ، مما أسفر عن مقتل 151 شخصًا.

تم تصنيف النيجر كأفقر دولة في العالم وفقًا لمؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، وتقع في قلب منطقة الساحل القاحلة في غرب إفريقيا ، والتي تقاتل تمردًا متطرفًا منذ تسع سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا