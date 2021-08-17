البنتاغون: لم يكن بمقدورنا البقاء في أفغانستان طالبان كانت ستُهاجم قواتنا

واشنطن 17 أغسطس 2021 (وال)- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء، أن حركة “طالبان” كانت تعتزم مهاجمة القوات الأمريكية؛ إذا لم تبدأ عملية الانسحاب من أفغانستان في مايو الماضي.

ونقلت مصادر إعلامية روسية عن الناطق باسم البنتاغون ” جون كيربي ” في مقابلة مع شبكة “إم.إس.إن.بي.سي” الأمريكية: “لا يمكن إبقاء قواتنا في أفغانستان إلى الأبد، كان علينا الإسراع بالانسحاب لأنه لا يمكن الوثوق بحركة طالبان”.

وأضاف ” كيربي “: “حركة طالبان كانت ستُهاجم قواتنا إذا لم نبدأ الانسحاب من أفغانستان بحلول مايو الماضي، مشيرًا إلى أنه كان من الصعب توقع الفوضى التي شهدها مطار كابول خلال عمليات الإجلاء”.

وأكد الناطق باسم البنتاغون أن “واشنطن ستُبذل قصارى جهدها لإخراج أكبر قدر من الأفغان المتعاونين معنا من أفغانستان”، وقد تم إجلاء أكثر من ألفي شخص من أفغانستان حتى الآن”. (وال)

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