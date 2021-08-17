المنقوش تبحث مع السفير المالطي تسهيل منح التأشيرات لليبيين وفتح المجال الجوي

طرابلس 17 أغسطس 2021 م (وال)- استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مالطا المعتمد لدى ليبيا “تشارلز صليبا”، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء؛ بحث تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، بالإضافة إلى أهمية الإسراع بفتح المجال الجوي بين البلدين من خلال تبادل رحلات الطيران .

كما جرى خلال هذا اللقاء؛ استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية، مؤكدة أن الأوضاع في ليبيا تسير للأفضل، خاصة مع وجود حكومة وطنية واحدة؛ تُمثل كل الليبيين وتعمل لصالحهم، وصولا لإجراء الانتخابات القادمة المقرر تنظيمها في 24 من شهر ديسمبر القادم.

وبدوره، عبّر السيد السفير في هذا الجانب؛ عن استعداد بلاده لتقديم كافة أنواع المساعدة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي. (وال)

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