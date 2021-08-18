أستراليا تحذر: الأسوأ مع متحور “دلتا” لم يأت بعد

أفادت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، بأن تفشي متحور “دلتا” في سيدني لم يبلغ ذروته، وإنه يتعيّن على السكان الاستعداد لمزيد من الوفيات، حيث واصلت أكبر مدينة في أستراليا تحطيم الأرقام القياسية للإصابات اليومية الجديدة على الرغم من إغلاقها لمدة شهرين تقريبًا.

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان للصحفيين في سيدني عاصمة الولاية: “لم نشهد أسوأ ما في الأمر، والطريقة التي نوقف بها ذلك هي بقاء الجميع في المنزل”.

أبلغت نيو ساوث ويلز عن أكبر ارتفاع يومي لها بـ 633 حالة جديدة، بما في ذلك 545 حالة في سيدني، متجاوزة أعلى مستوى يومي سابق في الولاية بلغ 478 حالة يوم الاثنين.

وتوفي 60 شخصًا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بـ”دلتا” في سيدني في 16 يونيو، بما في ذلك ثلاث وفيات تأكدت اليوم الأربعاء.

مع حوالي 28 بالمائة فقط من الأشخاص في نيو ساوث ويلز الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا تم تطعيمهم بالكامل؛ حذر كبير مسؤولي الصحة بالولاية كيري شانت من أنه ستكون هناك المزيد من الوفيات إذا استمرت الحالات في الارتفاع.

وتقع أستراليا في قبضة موجة ثالثة من الإصابات التي كشفت عن نقاط ضعف في إطلاق اللقاح في البلاد وأجبرت أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة على الإغلاق.

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