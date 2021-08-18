وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث الملفات المتعلّقة بالجالية الليبية في مصر

طرابلس 18 أغسطس 2021 (وال) _ بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية السيدة “وفاء أبوبكر الكيلاني”، أمس الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة السيد “محمد عبد العالي مصباح”، عددا من الملفات المهمة المتعلقة بالشؤون الإنسانية والاجتماعية للجالية الليبية بالساحة المصرية.

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الليبية في القاهرة، مستشارو الوزارة كل من الدكتور “علي فرج” المستشار الاجتماعي بالوزارة، و الأستاذ “عمر الكوحة” مستشار الوزيرة، ومدير إدارة الإعلام بالوزارة السيد “طارق المهدي” و مستشار السفارة والملحق الصحي بها.

واستعرض اللقاء، العديد من القضايا المرتبطة بما تحتاجه هذه الجالية من إهتمامات ومساعدات، ما تم تبادل وجهات النظر في العديد من الموضوعات في هذا الشأن ومن ضمنها المشاكل التي تواجهها الليبيات المتزوجات من مصريين، و كذلك تم التطرق إلى مشكلة المرضى الليبيين الذين يتلقون العلاج بمصر وما يحتاجونه من دعم نفسي واجتماعي أثناء تلقيهم العلاج.

وتطرق المجتمعون ـ خلال اللقاء ـ ، إلى ملف أطفال طيف التوحد من الليبيين المتواجدين بالشقيقة مصر، ومدى إمكانية إيجاد حل لهم بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة ودراسة إمكانية توطين تقديم خدمة الرعاية لهم محليا ، وبالنظر إلى العدد الكبير للجالية الليبية بمصر.

ونوه الحضور إلى أهمية وجود ملحق اجتماعي بالسفارة الليبية بالقاهرة، تعهد إليه مهمة التواصل مع أبناء الجالية وتقديم يد العون والمساعدة لهم في كافة القضايا والمشاكل الاجتماعية التي يتعرضون لها، شأنهم في ذلك شأن الليبيين المتواجدين داخل البلاد.

و أكدت الوزيرة على أهمية التواصل المستمر مع السفارة الليبية بالقاهرة؛ بغية التعاون المشترك من أجل حلحلة المشاكل التي تواجهها الجالية، والتي تقع ضمن اختصاصات الوزارة. (وال _ طرابلس) هـ ع

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