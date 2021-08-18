تحذير دولي: إيران تقترب من تصنيع الأسلحة النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن إيران سرّعت تخصيب اليورانيوم إلى ما يقربها من صنع الأسلحة النووية، في خطوة تثير التوترات مع الغرب، حيث يسعى الجانبان لاستئناف المحادثات بشأن إحياء اتفاق طهران النووي.

وزادت إيران، وفق تقرير نشرتهُ وكالة “رويترز”، مستوى تكرير اليورانيوم إلى 60% من درجة نقاء انشطاري وصلت إلى 20% في أبريل؛ على خلفية انفجار وانقطاع التيار الكهربائي في موقعها في ناتانز، مما ألحق الضرر بالإنتاج في محطة التخصيب الرئيسة تحت الأرض هناك.

وفي مايو، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كانت تستخدم سلسلة واحدة، أو مجموعة، من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لتخصيب ما يصل إلى 60 في المائة في مصنع التخصيب التجريبي فوق الأرض في ناتانز.

وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء، يوم الثلاثاء، أن إيران تستخدم الآن سلسلة ثانية لهذا الغرض أيضًا.

وتعد الخطوة هي الأحدث، بين خطوات عديدة تمثل خرقًا من جانب إيران للقيود التي فرضها الاتفاق النووي لعام 2015، والذي حدد المستوى الذي يمكن لطهران من خلاله تكرير اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون من أن مثل هذه التحركات تهدد المحادثات بشأن إحياء الاتفاق المعلّق حاليًا.

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