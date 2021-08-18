طاقم طائرة بالخطوط الجوية التركية يطلب اللجوء في كندا

ذكر موقع airport haber الإخباري أن أفراد طاقم ضيافة بالخطوط الجوية التركية طلبوا اللجوء في كندا.

وأشار الموقع إلى أن “بعض أفراد طاقم طائرة الخطوط الجوية التركية التي كانت متجهة إلى كندا، تركوا بطاقات هوياتهم وجوازات سفرهم في غرف الفندق وتقدموا بطلب الحصول على اللجوء”.

من جهته، قال رئيس اتحاد موظفي الخطوط الجوية التركية ساتشكين كوتشاق: “بصفتي من شركة الطيران الوطنية، لا أرحب برحيل الفريق بشكل مفاجئ.. كان يجب عليهم الاستقالة والمغادرة”.

وأضاف: “اللجوء تم على أساس الظروف المعيشية، وهؤلاء الأشخاص يحملون مخاوف الجيل”.

يذكر أن بعض موظفي الخطوط الجوية التركية يأخذون إجازات غير مدفوعة الأجر، ويذهبون إلى بلدان لا تتطلب التأشيرة من الأتراك، ويعملون هناك سائقين وصرافين ونوادل.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي