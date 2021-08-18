ليبيا نيوز

لجنة الفيضان السودانية تعلن ارتفاع منسوب مياه النيل وتحذر المواطنين

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

الخرطوم 18 أغسطس 2021 (وال) -ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن منسوب مياه النيل في السودان، قد ارتفع عند محطة الخرطوم إلى ( 17.09 ) متر، وهو مستوى يقل ( 57 ) سنتيمترا فقط عن أعلى المستويات المسجلة.

وأفادت الوكالة بأن منسوب النيل سجل اليوم الأربعاء عند محطة الخرطوم ( 17.09 ) متر، وسجلت محطة عطبرة  (16.05 ) متر، أقل من أعلى منسوب سجل  (59) سنتمترا، بينما سجلت محطة شندي ( 17.85 )سنتمتر، أقل من أعلى منسوب بـ(59) سنتمترا.

وأوضحت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري السودانية، أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية اليوم قد بلغ ( 600 ) مليون متر مكعب، وبلغ إيراد نهر عطبرة ( 373 ) مليون متر مكعب، بينما بلغ إيراد النيل الأبيض ( 130 ) مليون متر مكعب.

وكانت اللجنة قد حددت كمية التصريفات خلف السدود للتخفيف من حدة الفيضان، حيث وجهت بألا تتجاوز تصريفات سد جبل الأولياء (80) مليون متر مكعب في اليوم ، وألا يتجاوز التصريف خلف سد الروصيرص ( 570 ) مليون متر مكعب في اليوم، وذلك حتى إشعار آخر.

وبلغ تصريف المياه خلف خزان الروصيرص ( 560 ) مليون متر مكعب، أي بزيادة مليوني متر مكعب مقارنة بالأمس، حيث كان التصريف ( 558 ) مليون متر مكعب، بينما انخفض التصريف خلف خزان سنار بفارق  (47) مليون متر مكعب، ليبلغ ( 601 ) مليون متر مكعب، مقابل ( 648 ) مليون متر مكعبة ليوم أمس.

ودعا البيان اليومي للجنة المختصة جميع المواطنين في كل القطاعات “أخذ التحوطات والتدابير اللازمة”(وال الخرطوم) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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