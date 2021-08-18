موسكو تستعد لاستقبال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش الخميس

موسكو 18 أغسطس 2021 م (وال)- أعلنت موسكو اليوم الأربعاء، أن الوزير الخارجية سيرغي لافروف؛ سيستقبل غدًا الخميس وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في موسكو، وذلك في “خطوة مهمة نحو تعزيز تفاعلنا البناء مع ليبيا”.

وأوضحت الخارجية الروسية – في بيان لها – أن لافروف والمنقوش؛ سيناقشان خلال اللقاء “تطورات الوضع في ليبيا، بما في ذلك سُبل تطبيعها الشامل؛ في ضوء الجهود الجماعية المبذولة لدفع عملية المفاوضات بين الليبيين” .(وال)

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