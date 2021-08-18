ليبيا نيوز

تونس.. تطلق حملة لتطعيم طلاب المدارس بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تونس 18 أغسطس 2021 (وال) -شهدت تونس تراجعا ملحوظا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل ( 30)، وفاة و (2952) إصابة جديدة اليوم الأربعاء، من خلال (13576) تحليلا مخبريا في اليومين الماضيين.
وكانت المؤشرات المتعلقة بالوباء تشير إلى حوالي ( 100) وفاة، و (5) آلاف إصابة كمعدل يومي.
وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم ” إن العدد الإجمالي بلغ (22148) وفاة، و (629702) إصابة، و (579852) حالة شفاء، ونسبة التحاليل الإيجابية اليومية (74.27%).
كما بلغ عدد الذين حصلوا على اللقاح الأسبوع الماضي حوالي مليون مواطن، وستنطلق بالبلاد خلال الأيام  القادمة، حملة لتلقيح طلاب المدارس. (وال تونس) س خ.

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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