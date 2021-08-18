تسجيل ألف وفاة بكورونا في أربع وعشرين ساعة

سجلت الولايات المتحدة أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا الثلاثاء، وفقا لإحصاء أجرته وكالة رويترز.

وكانت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا قد ارتفعت في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بمتوسط سبعمئة وتسع وستين حالة يوميا، في أعلى معدل منذ منتصف أبريل.

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