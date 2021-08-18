ليبيا نيوز

تسجيل ألف وفاة بكورونا في أربع وعشرين ساعة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

سجلت الولايات المتحدة أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا الثلاثاء، وفقا لإحصاء أجرته وكالة رويترز.

وكانت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا قد ارتفعت في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بمتوسط سبعمئة وتسع وستين حالة يوميا، في أعلى معدل منذ منتصف أبريل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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