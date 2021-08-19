وصول أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع الطلبة الليبين الدارسين في السودان إلى الخرطوم

الخرطوم 19 أغسطس 2021 (وال) _ إستقبل وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة السودانية البرفسور سامي محمد شريف اليوم بمكتبه بالعاصمة الخرطوم، مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي أحمد سالم، ورئيس قسم الملحقيات بإدارة الملحقيات وشؤون الموفدين الدكتور الهادي ابوصبيع، والملحق الأكاديمي بالساحة السودانية الدكتورة فتحية دلاف الملحق الأكاديمي.

وحضر اللقاء نائب مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات السيد الدكتور عاصم أحمد حسن، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية السيد صديق بشرى الفاضل.

هذا وتم خلال الاجتماع إستعراض جملة من المشاكل والعراقيل التي تواجه الطلبة الليبين الدارسين بالساحة السودانية، وإقتراح السبل الكفيلة لحلها، حيث كلف الوكيل نائب مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بمتابعتها والتواصل مع الملحق الأكاديمي لحل كل هذه المشاكل.

ومن جانبه، أكد الوكيل على أهمية تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين، وتضمين كل المقترحات التي تزيح العوائق أمام الطلبة في البلدين الشقيقين، وتفتح آفاق التعاون المشترك بينهما، وبهذا الخصوص تم الإتفاق على إحالة المقترح للوزيرين لأخذ الرأي بالخصوص.

كما تم التطرق إلى أهمية تبادل المعلومات فيما يتعلق بإعتماد الشهادات التي تمنح من مختلف الجامعات السودانية خاصة، بالنسبة للطلبة الليبين الدارسين على حساب أنفسهم.

وفي هذا الجانب، أكد السيد الوكيل إلى أهمية تواصل الملحق الأكاديمي مع الوزارة بخصوصهم وأهمية إحالة إجراءاتهم عن طريق الملحق الأكاديمي.

يذكر أن إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسعى إلى متابعة ظروف كل الطلبة الليبين الدارسين بالخارج للوقوف على مشاكلهم، بهدف حلها وتوفير المناخ الملائم لهم. (وال _ الخرطوم) ن أ / ه ع

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