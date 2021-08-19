“الصحة العالمية” تنتقد اندفاع الدول الغنية لجرعات إضافية من لقاح كورونا

أدانت منظمة الصحة العالمية، اندفاع الدول الغنية لتوفير جرعات معززة من لقاح كوفيد، في حين أن الملايين حول العالم لم يتلقوا جرعة واحدة بعد.

في حديثهم قبل إعلان السلطات الأمريكية أن جميع الأمريكيين الذين تم تطعيمهم سيكونون مؤهلين قريبًا لتلقي جرعات إضافية؛ أصر خبراء منظمة الصحة العالمية على عدم وجود أدلة علمية كافية على الحاجة إلى المعززات وقالوا إن توفيرها بينما لا يزال الكثيرون ينتظرون التطعيم “أمر غير أخلاقي”.

وقال مايك رايان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية للصحفيين من مقر وكالة الأمم المتحدة في جنيف: “نخطط لتوزيع سترات نجاة إضافية للأشخاص الذين لديهم سترات نجاة بالفعل، بينما نترك الآخرين يغرقون دون سترة نجاة واحدة”.

وأضاف: “الحقيقة الأخلاقية الأساسية هي أننا نوزع سترات نجاة ثانية بينما نترك الملايين والملايين من الناس بدون أي شيء يحميهم”.

دعت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى وقف الجرعات المعززة للقاح كوفيد للمساعدة في التخفيف من عدم المساواة الشديد في توزيع الجرعات بين الدول الغنية والفقيرة.

لكن هذا لم يمنع عددًا من البلدان من المضي قدمًا في خطط إضافة جرعة ثالثة، حيث تكافح لمواجهة متحور “دلتا”.

حذرت السلطات الأمريكية، يوم الأربعاء، من أن فعالية التطعيم تتناقص بمرور الوقت، وقالت إنها سمحت بجرعات معززة لجميع الأمريكيين اعتبارًا من 20 سبتمبر، بدءًا من ثمانية أشهر بعد أن يتم تطعيم الفرد بشكل كامل.

قال المسؤولون إنه بينما تظل اللقاحات “فعالة بشكل ملحوظ” في الحد من مخاطر الإصابة بمضاعفات خطيرة، والاستشفاء والوفاة من آثار كوفيد؛ يمكن أن تتضاءل الحماية في الأشهر المقبلة دون تعزيز التحصين.

كانت واشنطن قد سمحت بالفعل بجرعة إضافية للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

بدأت إسرائيل أيضًا في إعطاء جرعات ثالثة للإسرائيليين البالغين من العمر 50 عامًا وأكثر.

لكن خبراء منظمة الصحة العالمية أصروا على أن ضمان تلقي الناس في البلدان منخفضة الدخل حيث يتأخر التطعيم، كان أكثر أهمية بكثير.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، في المؤتمر الصحفي: “ما هو واضح هو أنه من الأهمية بمكان الحصول على الجرعات الأولى وحماية الفئات الأكثر ضعفًا قبل إطلاق التعزيزات”.

وقال: “الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون ستزداد فقط إذا فضّل المصنعون والقادة إعطاء الجرعات الداعمة على إمداد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل”.

وأضاف: الفيروس يتطور وليس من مصلحة القادة فقط التركيز على الأهداف القومية الضيقة عندما نعيش في عالم مترابط والفيروس يتغير بسرعة”.

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