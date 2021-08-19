بعد مقتل 12 شخصا بمطار كابل.. طالبان تدعو المواطنين إلى مغادرته

كابل 19 أغسطس 2021 (وال) -قال مسؤولون من حركة “طالبان” وحلف شمال الأطلسي، إن (12) شخصا قتلوا في مطار كابول ومحيطه منذ سيطرة الحركة على المدينة يوم الأحد الماضي.

وحث “المحتشدين عند بوابات المطار على العودة إلى ديارهم، إذا لم يكن لديهم الحق القانوني في السفر”.واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) و”طالبان” يوم أمس الأربعاء، أن قواتهما أطلقت النار لتفريق المدنيين الذين احتشدوا في مطار كابول.

وقال البنتاغون إن “القوات الأمريكية في مطار كابول أطلقت رصاصا تحذيريا باتجاه الحشود، لكن دون وجود مؤشرات عن وقوع إصابات”.

بدوره، قال مسؤول في “طالبان” لوكالة “رويترز” إن قيادات وعناصر للحركة أطلقوا اليوم الرصاص في الهواء لتفريق الحشود أمام مطار كابول، “دون نية لإصابة أحد”.(وال كابل) س خ.

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