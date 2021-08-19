وسائل إعلام أفغانية.. وصول هنري ليفي إلى أفغانستان

كابل 19 أإسطس 2021 (وال) -أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن الصحفي الفرنسي برنار هنري ليفي، وصل إلى ولاية بانشير التي تعد آخر معقل للمقاومة المناهضة لحركة “طالبان” في البلاد أمس الأربعاء.

ونشرت وكالة (Pajwok) الأفغانية، أمس الأربعاء صورا تظهر ليفي برفقة أحمد مسعود، نجل القائد العسكري الراحل أحمد شاه مسعود المعروف بـ”أسد بانشير”.

وانتقد ليفي (72 عاما) المعروف بـ”عراب الربيع العربي” مرارا بشدة قرار حلف الناتو سحب قواته من أفغانستان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسم الصحفي الفرنسي من أصول يهودية وجزائرية، في عناوين أخبار متعلقة بنزاعات مسلحة في مختلف أنحاء العالم.

ويعرف ليفي بمعارضته لالأصولية الإسلامية، وسبق أن أطلق حملات دعائية نشطة ضد نظام معمر القذافي، وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، كما كان ليفي قد دعم تنظيم الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق.(وال كابل) س خ.

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