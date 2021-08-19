لليوم الرابع.. اليونان تكافح الحرائق المشتعلة في غابات الصنوبر

يكافح المئات من رجال الإطفاء اليونانيين والبولنديين حريق غابات كبيرة أدت إلى تدمير غابة الصنوبر لليوم الرابع، شمال غرب العاصمة اليونانية.

وأدى الحريق، الذي اندلع بالقرب من قرية فيليا، على بعد 60 كيلومترًا (37 ميلاً) من أثينا، بالفعل، إلى احتراق آلاف الهكتارات؛ مما استلزم إصدار أوامر إخلاء لعدة قرى في المنطقة.

وقد تؤدي توقعات هبوب رياح قوية، في وقت لاحق من اليوم، إلى تعقيد جهود مكافحة الحرائق.

وقالت إدارة الإطفاء إن 427 من رجال الإطفاء، من بينهم 143 من بولندا، إلى جانب 149 مركبة يكافحون النيران.

وكانت خمس طائرات وخمس طائرات مروحية لإسقاط المياه تقدّم دعمًا جويًا بينما أرسل الجيش قوة بشرية وآليات.

حريق فيليا؛ هو الأحدث من بين مئات حرائق الغابات التي اندلعت في جميع أنحاء اليونان هذا الشهر ، والتي أججتها موجة حر، هي الأشد حدة في البلاد منذ حوالي ثلاثة عقود، والتي أدت إلى تعطش الشجيرات والغابات.

أدت الحرائق إلى استنفاد قدرات مكافحة الحرائق في البلاد، إلى أقصى حد، مما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة الدولية، بما في ذلك من خلال نظام الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي.

استجابت حوالي 24 دولة أوروبية وشرق أوسطية بإرسال طائرات ومروحيات ومركبات ومئات من رجال الإطفاء، عاد معظمهم إلى ديارهم منذ ذلك الحين.

لم يتم تحديد أسباب الحرائق رسميًا، على الرغم من اعتقال أكثر من 12 شخصًا للاشتباه في قيامهم بالحرق العمد.

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