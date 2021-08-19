بعد وعودها بعدم معاقبة خصومها السابقين..طالبان تقتل حاكم ولاية لوكر السابق

كابل 19 أغسطس 2021 (وال) -أفادت وسائل إعلام بأن مسلحي حركة “طالبان” قتلوا قيوم رحيمي، حاكم ولاية لوكر السابق في وسط أفغانستان.

وأكدت وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس، نقلا عن مصادر محلية، صحة الأنباء عن مقتل الحاكم السابق، مشيرة إلى أن المسلحين اقتحموا منزله وأخرجوه إلى الشارع عنوة وقتلوه بالرصاص.

وذكر بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن شقيق الحاكم السابق، سلام رحيمي، قتل أيضا، ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من استسلام رحيمي إلى “طالبان”.

وكانت “طالبان” قد تعهدت بعد سيطرة مسلحيها على العاصمة كابل الأحد الماضي، بأنها لن تعاقب خصومها السابقين، وأعلنت العفو العام عن المسؤولين في الحكومة المنهارة.( وال كابل) س خ.

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