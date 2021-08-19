تنفيذا لخطة توطين العلاج بالداخل .. وزير الصحة يزور مستشفى ميديبول بتركيا

أنقرة 19 أغسطس 2021 (وال) _ قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور “علي الزناتي” وزير الصحة، رفقة الوفد المرافق له؛ بزيارة إلى مستشفى ميديبول بجمهورية تركيا؛ وذلك للاطلاع على إمكانيات وقدرات المستشفى، وكذلك الاطلاع على الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى، ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة بها.

وبدوره، اعتبر الوزير، أن هذه الزيارة التي أقامها أمس الأربعاء، هي أولى الخطوات لتنفيذ خطة وزارة الصحة في توطين العلاج بالداخل، وذلك عن طريق شركات متخصصة تمثل مستشفيات خاصة أو شركات تمثل الخدمات الطبية في أي دولة.

وأضاف، بأنهم بدؤوا بعقد الاتفاقية مع جمهورية تركيا ؛نظرًا لرغبتها الشديدة للتعاون معنا في الجانب الصحي، ولرغبتنا في نقل و الاستفادة من الخبرات التركية في مجالي التدريب وإدارة المستشفيات إلى ليبيا.

يذكر إنه على هامش الزيارة؛ التقى وزير الصحة مع عدد من المرضى والجرحى الليبين، والذين يتلقون علاجهم في مستشفيات جمهورية تركيا، واستمع إلى مشاكلهم، ووعد بإيجاد الحلول العاجلة لها. (وال _ أنقرة) ن ع / هـ ع

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