ليبيا نيوز

وزيرة الخارجية تقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

موسكو 19 أغسطس 2021 (وال) _ قامت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية السيدة “نجلاء المنقوش” اليوم الخميس ، بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، تجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين الروس ، وعلى رأسهم وزير الخارجية السيد سيرغي لافروف .

هذا ومن المقرر، أن تبحث الوزيرة خلال هذه الزيارة مع نظيرها الروسي ، العديد من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك ، والتعاون بين البلدين.

وستبحث المنقوش أيضا، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ، والجهود المبذولة من قبل المجلس الرئاسي ، وحكومة الوحدة الوطنية ، لتحقيق الأمن والاستقرار ، وتوحيد مؤسسات الدولة ، والمصالحة الوطنية، وصولا إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي القادم.

ومن المقرر أيضا أن تجري الوزيرة ونظيرها الروسي ، مؤتمرا صحفيا في ختام هذه المباحثات . (وال _ موسكو) هـ  ع

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك