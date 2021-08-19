وزيرة الخارجية تقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية

موسكو 19 أغسطس 2021 (وال) _ قامت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية السيدة “نجلاء المنقوش” اليوم الخميس ، بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، تجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين الروس ، وعلى رأسهم وزير الخارجية السيد سيرغي لافروف .

هذا ومن المقرر، أن تبحث الوزيرة خلال هذه الزيارة مع نظيرها الروسي ، العديد من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك ، والتعاون بين البلدين.

وستبحث المنقوش أيضا، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ، والجهود المبذولة من قبل المجلس الرئاسي ، وحكومة الوحدة الوطنية ، لتحقيق الأمن والاستقرار ، وتوحيد مؤسسات الدولة ، والمصالحة الوطنية، وصولا إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي القادم.

ومن المقرر أيضا أن تجري الوزيرة ونظيرها الروسي ، مؤتمرا صحفيا في ختام هذه المباحثات . (وال _ موسكو) هـ ع

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