لندن: لا يمكننا إجلاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم من أفغانستان

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الخميس، عندما سئل عن مقطع فيديو يظهر طفلة صغيرة يتم تسليمها إلى جنود غربيين في مطار كابول، إن بريطانيا غير قادرة على إجلاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم من أفغانستان.

وأظهرت اللقطات التي لم يتسنّ لـ”رويترز” التحقق منها على الفور، فتاة صغيرة سلمت على جدار لجنود بريطانيين وأمريكيين في مطار كابول.

قال “والاس” إن الطفلة قد مررت فوق الحائط أثناء إخراج عائلتها.

وأضاف لشبكة “سكاي نيوز”، عندما سئل عن اللقطات: “لا يمكننا أن نأخذ أطفالاً بمفردهم، ستجد كما ترى في اللقطات التي أعتقد أنك تعرضها الآن، تم التقاط الطفلة سيكون ذلك لأن العائلة ستؤخذ أيضًا”.

وأردف: سيكون ذلك التحدي الذي نحاول تجاوزه من خلال هذا الحشد، ونحن نبحث عن طرق أخرى للتعامل مع ذلك، ولكن هذا ما يحدث”.

وقال “والاس” إن الجنود البريطانيين في المطار يواجهون وضعًا صعبًا بسبب يأس بعض الأفغان للمغادرة.

وأضاف: “من الصعب للغاية على هؤلاء الجنود كما رأيت في لقطاتك الخاصة، التعامل مع بعض الأشخاص اليائسين، وكثير منهم يريدون فقط مغادرة البلاد”.

وأردف: لقد بدأنا التجهيز لمراكز في دول ثالثة بالفعل حتى نتمكن من التعامل مع الأشخاص، إذا خرجوا إلى دول أخرى “.

وأشار إلى أن الوجود البريطاني سيبقى في مطار كابول طالما استمرت القوات الأمريكية في إدارة المطار.

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