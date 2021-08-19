فرنسا تُضيف المغرب والجزائر إلى “البلدان عالية الخطورة وبائيا”

أضافت فرنسا، كلاً من الجزائر والمغرب إلى قائمتها للدول التي تعتبر مناطق عالية الخطورة لـكوفيد 19، في الوقت الذي تكافح فيه موجة رابعة من الإصابات.

الإجراء الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم السبت؛ يعني أن الوافدين من البلديْن الأفريقييْن سيخضعون لإجراءات بروتوكولية صارمة ، مثل العزل الذاتي.

أفادت السلطات الصحية الفرنسية، أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لـكوفيد قد ارتفع إلى أكثر من ألفي مريض لأول مرة منذ 14 يونيو ، حيث يفرض متحور “دلتا” ضغوطًا متجددة على نظام المستشفيات.

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