إيران.. وفيات “كورونا” المسجّلة تتخطى حاجز الـ 100 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية إن الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في إيران تجاوزت حاجز 100 ألفًا، اليوم الخميس، وسط قيود مشددة على مستوى البلاد لاحتواء انتشار الفيروس.

وقالت الوزارة إنه في الساعات الـ 24 الماضية ، ثبتت إصابة 31,266 شخصًا بفيروس كورونا وتوفي 564 شخصًا.

وبذلك؛ يرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الوباء إلى 4,587,683 والوفيات إلى 100,255.

أقر مسؤولو الصحة الإيرانيون بأن أرقام الوزارة تقلّل بشكل شبه مؤكد من الخسائر الحقيقية، لكنها تجعل إيران الدولة الأكثر تضررًا في الشرق الأوسط.

منذ أواخر يونيو؛ شهدت إيران ما وصفه المسؤولون بـ “الموجة الخامسة” من الإصابات ، وهي الأسوأ في البلاد حتى الآن ، والتي ألقوا باللوم فيها إلى حد كبير على متحور “دلتا” الأكثر عدوى من الفيروس.

وسجلت الإصابات اليومية مستويات قياسية مرات عدة هذا الشهر.

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