الليبيون بالخارج باشروا في التسجيل أسمائهم بمنظومة الناخبين

طرابلس 19 أغسطس 2021 م (وال)- بدأت منظومة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الخميس، في استقبال طلبات الجالية الليبية المقيمة في الخارج بتسجيل أسمائهم بمنظومة الناخبين .

ودعت المفوضية الجاليات الليبية المقيمة في الخارج، بالتسجيل لممارسة حقه في صنع القرار السياسي لبلاده .

وكانت المفوضية قد دشنت الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل من الخارج مساء الأربعاء 28 أغسطس 2021، على الرابط http://voteabroad.ly/ ، موضحة الشروط التي ينبغي توفرها للتسجيل، كما يوضح الموقع طريقة التسجيل عبر مجموعة من الخطوات المدرجة على واجهة الموقع.

وحددت اللوائح الانتخابية شرط التسجيل من الخارج، وتلخصت في أن يكون ليبي الجنسية متمتعًا بالأهلية القانونية، وأن يكون قد بلغ 18 سنة أو سيبلغها يوم 24 ديسمبر، وأن يكون حاملا للرقم الوطني، وأن يكون قد تقدم بطلب للتسجيل لإدراج اسمه في سجل الناخبين.

كما دعت كافة المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل من الذين يقيمون خارج ليبيا سواء إقامة دائمة أو مؤقتة، إلى انتهاز الفرصة والمبادرة بالتسجيل عبر الرابط المخصص لذلك، ولأي استفسارات سيكون هناك موظفون مختصون للمساعدة والرد على الأسئلة في تواصل مباشر مع المواطنين. (وال)

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