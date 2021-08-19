وزير الصحة يلتقي موظفي الملحقية الصحية بتركيا

أنقرة 19 أغسطس 2021 (وال) _ التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، صباح اليوم الخميس، موظفي الملحقية الصحية بجمهورية تركيا، وذلك للإطلاع على أوضاعهم والاستماع إلى مطالبهم واهدافهم ومقترحاتهم والمعوقات التي تعيق التنفيذ.

و بدوره، أكد الوزير خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام لليبيا، والقائم بالأعمال والملحق الصحي، على أهم أهداف الملاحق الصحية والمتمثلة في نقل الخبرات الخارجية إلى ليبيا من خلال التدريب، أحياء ندوات، أطباء زوار، والمتابعة والإشراف على المرضى.

هذا وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة العديد من البنود ومن أهمها، الإلتزام بالقوانين واللوائح فيما يخص تنظيم الإجراءات الإدارية للموظفين، إعادة التنظيم داخل عمل الملاحق والتوصيف الوظيفي، وضع آلية واضحة لتنظيم إجراءات إيفاد المرضى، تفعيل العمل بالقائمة النمطية المُعدة من قبل وزارة الصحة؛ والخاصة بالعلاج بالخارج، بالإضافة إلى وضع آلية لتفعيل الإتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة التركية، والتعاون في مجال التدريب الطبي المستمر، من آجل تحقيق رؤية الوزارة في توطين العلاج بالداخل.

وناقش المجتمعون أيضا، ملف الديون، و التنسيق مع المستشفيات في الساحة التركية قبل إحالة المرضى، و تحديد التخصصات الطبية التي يمكن علاجها في الساحة التركية، و ضرورة الإستفادة من الخبرات التركية في مجال المنظومات الصحية داخل المرافق الصحية، و نقل المعرفة وربط المهارة من خلال التدريب والتدريب المصاحب؛ بمعنى إرسال أطباء مصاحبين للمرضى لتلقي التدريب أثناء تلقي المريض للعلاج، ومن تم متابعته في ليبيا. (وال _ أنقرة) ن ع / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال