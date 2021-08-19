ليبيا نيوز

المنقوش: اتفاق مع موسكو على افتتاح سفارة لها في طرابلس وقنصلية في بنغازي

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس  19 أغسطس 2021 (وال)- أكدت وزير الخارجية والتعاون الدولي” نجلاء المنقوش ” الخميس، أن زيارتها لروسيا تأتي لتأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين .

وثمنت المنقوش – في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الروسي ” سيرجي لافروف ” – في موسكو؛ دور روسيا الإيجابي في وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، وعلى موقفها الجدي واستعدادها للتشاور بخصوص وضع آلية محددة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا .

وقالت المنقوش إنه تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات والبرتوكولات الأمنية والسياسية والتنموية الموقعة بين البلدين، والدفع باستقرار ليبيا وتفعيل الملف الأمني وتنفيذ مخرجات برلين 1 و 2، وعلى تعزيز التواصل الدبلوماسي بين البلدين، وافتتاح سفارة روسيا في طرابلس وقنصلية في بنغازي، لإحياء عملية التواصل بين البلدين في المجالات كافة .

وأكدت ” المنقوش ” على أهمية دور روسيا الفعّال؛ للمساهمة في توحيد المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة الأخرى .(وال)

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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