 (اللافي) يُثني على جهود السفير البريطاني في تطوير العلاقات الثنائية عقب انتهاء فترة عمله

طرابلس 19 أغسطس2021 م (وال)- استقبل عضو المجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي اليوم الخميس بطرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا ”نكولاس هوبتون” بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وأثنى عضو الرئاسي خلال المقابلة على الجهود التي بذلها السفير في تطوير العلاقات الليبية – البريطانية في عديد المجالات، ودعمها الاستقرار في ليبيا متمنياً له التوفيق في المهام التي سيكلف بها مستقبلا.

بدوره، أشاد السفير البريطاني بالتعاون الذي لمسه من المجلس الرئاسي منذ توليه زمام الأمور في ليبيا، مُتمنيًا له تحقيق الاستقرار من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال