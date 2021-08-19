تونس: حجر صحي إجباري على جميع الوافدين من الخارج باستثناء الملقّحين

في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس 19 أغسطس، أفاد رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة التونسية محمد الرابحي، أن الوافدين إلى تونس عبر الحدود البرية والجوية والبحرية سيخضعون لحجر صحي إجباري لمدة 10 أيام، ويستثنى من القرار من يثبتون إكمالهم لعملية التلقيح ضد فايروس كورونا.

وأضاف الرابحي أن الحجر سيتم في نزل مخصصة تخضع لرقابة وإشراف وزارة الصحة، وسيتكفل الوافدون من الخارج والخاضعون للحجر بتكاليف الإقامة بهذه النزل.

ويعتبر القرار استكمالاً لحزمة إجراءات أعلنت عنها رئاسة الجمهورية يوم أمس الأربعاء، حيث تم فرض منع التجوال من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحاً اعتباراً من اليوم الخميس 19 أغسطس، في خطوة لتخفيف حظر تنقل الأشخاص والعربات على الأراضي التونسية.

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