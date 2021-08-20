غارات إسرائيلية على دمشق وريفها، والدفاعات السورية تتصدى

ذكرت وكالة الأنباء السورية -سانا- أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لغارات إسرائيلية بالصواريخ

وذكر مصدر عسكري للوكالة أن هجوماً اسرائيلياً بالصواريخ استهدف مدينة دمشق ومحيطها بالإضافة إلى محيط مدينة حمص.

وأضاف المصدر أن الهجوم تم من الأجواء الجوية اللبنانية، وتحديداً من اتجاه جنوب شرق بيروت، وبحسب المصدر تصدت الدفاعات السورية للصواريخ وأسقطت معظمها ولم يتم حصر الأضرار حتى اللحظة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، وقد سبق وقام الطيران الإسرائيلي باستهداف نقاط عسكرية سورية بشكل متكرر خلال السنوات الماضية، بالإضافة لاستهداف نقاط تواجد إيرانية داخل سوريا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا