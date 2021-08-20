اجتماع بين ميركل وبوتين لبحث أفغانستان وقضايا كبرى أخرى

من المقرر أن تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في موسكو اليوم الجمعة وسط الأزمة التي تتكشف في أفغانستان، خاصةً أن معاملة روسيا للسياسي المعارض أليكسي نافالني وأوكرانيا لا تزال مصدر توتر مستمر بين البلديْن.

من القضايا الصعبة الأخرى التي من المؤكد أنها ستلعب دورًا في الاجتماع، خط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا الذي عارضته الولايات المتحدة، وقمع المعارضة في بيلاروسيا، والمزاعم بأن الحكومة البيلاروسية وجهت المهاجرين إلى لاتفيا وليتوانيا وبولندا بهدف زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.

وتأتي زيارة “ميركل” إلى موسكو في الوقت الذي تقترب فيه المستشارة من نهاية قيادتها لألمانيا التي دامت 16 عامًا تقريبًا.

تمكنت هي و”بوتين”، الذي شغل منصب رئيس روسيا أو رئيس الوزراء منذ عام 2000 ، من الحفاظ على خط اتصال على مر السنين على الرغم من الخلافات السياسية العديدة بينهما.

ومع ذلك؛ تدهورت العلاقة الشخصية بينهما منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمت المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا، ونتيجة لأعمال استبدادية أخرى من قبل موسكو.

وصرح المتحدث باسم ميركل ستيفن سيبرت للصحفيين في برلين في وقت سابق هذا الأسبوع بأن محادثات يوم الجمعة في موسكو ستكون “بالتأكيد حول المسائل الدولية الكبيرة العالقة”، ومن الواضح أن أفغانستان ستكون هي أساس المحادثات، وعلاوة على ذلك، الصراع في شرق أوكرانيا ، الذي يمكن لروسيا أن تفعله أكثر من ذلك بكثير من أجل حله وتسويته .

وأضاف زايبرت: “بيلاروسيا، بلد يحكمه ديكتاتور ، يقمع شعبه بأسوأ أنواع الطرق، وتؤثر عليه القيادة الروسية كما نعتقد”.

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