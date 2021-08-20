إعصار “جريس” يتسبب في دمار بمنطقة مايان ريفييرا المكسيكية

ضرب إعصار “جريس”، ساحل البحر الكاريبي في المكسيك جنوب معابد المايا القديمة في تولوم يوم الخميس؛ مما أدى إلى تدمير أسطح المنازل، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف، وإبعاد السياح عن الشواطئ الرملية البيضاء أثناء عبوره شبه جزيرة يوكاتان.

أدى الاندفاع عبر اليابسة إلى إضعاف العاصفة ، ولكن بحلول المساء كانت تتمحور حول مياه خليج المكسيك.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن إعصار “جريس” استعاد قوته مرة أخرى مع توجهه إلى اصطدامه بالبر الرئيس المكسيكي، في وقت متأخر من يوم الجمعة أو في وقت مبكر من يوم السبت.

كانت العاصفة من الفئة الأولى قد غمرت بالفعل هايتي وجامايكا وجزر كايمان التي دمرها الزلزال في طريقها إلى ضربة مباشرة على ريفييرا مايا، قلب صناعة السياحة في المكسيك.

وضرب مركز جريس جنوب تولوم مباشرة مع رياح قصوى تبلغ 80 ميلاً في الساعة (130 كم / ساعة)، وفقًا لمركز الأعاصير.

بحلول الليل؛ عادت الرياح المدارية العاصفة إلى 60 ميلاً في الساعة (95 كم / ساعة)، وكان المركز عند حوالي 350 ميلاً (565 كيلومتراً) بين الشرق والشمال الشرقي من فيراكروز، وكان يتجه نحو الغرب بسرعة 15 ميلاً في الساعة (24 كم / ساعة).

في تولوم؛ مرت بعض العائلات بساعات مروعة جراء تشقق الأشجار وتطاير الحطام.

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