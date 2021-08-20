ليبيا نيوز

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 20 اغسطس 2021

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 20 اغسطس 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.075 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.08 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.125 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.095 دينار

اليورو = 5.89 دينار

الجنية الإسترليني 6.95 دينار

الليرة التركية 0.59 دينار

الدينار التونسي 1.81 دينار

الجنية المصري 0.30 دينار

الدينار الأردني 7.05 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ209 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ243.8 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ278.6 دينار

كسر الفضة 2.4 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.51 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.46 “مصرف الوحدة” – 5.17 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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